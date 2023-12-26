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Дудиев высказал мнение о ситуации со строительством стадиона во Владикавказе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Алании» Аслан Дудиев высказал мнение о ситуации со строительством стадиона во Владикавказе.

«Я не игрок этого клуба, но даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион? Вот кто мне объяснит — как это возможно? В Осетии кроме футбола и борьбы ничего нет. Как вам не стыдно? Читаешь новости: «На стройке украли триста тонн арматуры». Это же стыдоба. Где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место. Жалко парней. Стадиона, который им обещали, просто нет», — приводит слова Дудиева Sport24.

В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах из-за неготовности стадиона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607596-eks-futbolist-alanii-o-stadione-kluba-eto-stydoba-gde-ves-patriotizm
Аслан Дудиев
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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