Дудиев высказал мнение о ситуации со строительством стадиона во Владикавказе

Бывший футболист «Алании» Аслан Дудиев высказал мнение о ситуации со строительством стадиона во Владикавказе.

«Я не игрок этого клуба, но даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион? Вот кто мне объяснит — как это возможно? В Осетии кроме футбола и борьбы ничего нет. Как вам не стыдно? Читаешь новости: «На стройке украли триста тонн арматуры». Это же стыдоба. Где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место. Жалко парней. Стадиона, который им обещали, просто нет», — приводит слова Дудиева Sport24.

В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах из-за неготовности стадиона.