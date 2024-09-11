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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:40

Два защитника «Химок» могут перейти в «Балтику»

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Защитники Сергей Варатынов и Олег Исаенко с большой долей вероятности перейдут из «Химок» в «Балтику», сообщает Metaratings.ru.

Подмосковный клуб хочет получить за двоих футболистов около 40-50 млн рублей, но «Балтика» пытается сбить цену. Возможен вариант с перерасчетом за полузащитника Кирилла Капленко, который ранее перебрался в подмосковную команду.

Кроме того, калининградцы находятся в поисках высокорослого нападающего на зарубежном рынке. Есть три кандидатуры, в их числе чилиец и балканец.

«Балтика» после девяти туров первой лиги занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками.

Кроме того, калининградцы находятся в поисках высокорослого нападающего на зарубежном рынке. Есть три кандидатуры, в их числе чилиец и балканец.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Балтика
ФК Химки

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