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Сегодня, 17:45

Дюков ответил на вопрос о возможном включении крымских клубов в ФНЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции по итогам Исполкома РФС рассказал, что начинается процедура лицензирования крымских клуб в ФНЛ.

«Крымские клубы? В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования. Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям. Давайте дождемся результатов. После этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель — май», — заявил Дюков.

Ранее глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин сообщил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в первую лигу.

Александр Дюков
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