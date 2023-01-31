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Сегодня, 21:25

Дюпин — о переходе в «Рубин»: «После «Анжи» было приятно оказаться в команде, где все налажено»

Дюпин рассказал подробности своего перехода в «Рубин»
Виктория Кравченко
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о том, как переходил в казанский клуб в 2019 году.

— Вспомни свой переход в «Рубин».

— Конец сезона в «Анжи». Со мной связался Сергей Викторович Козко, выразил интерес. После окончания сезона позвонили вместе с агентом в «Рубин», договорились, и я поехал в Казань. От Казани вообще первое время был шок, в положительном смысле. Условия, город, все на высоком уровне. После «Анжи» было приятно оказаться в команде, где все налажено. От тебя требовалось только выходить и показывать себя.

— Думал ли, что станешь старожилом команды?

— Все мои мысли тогда были о том, чтобы уяснить требования Сергея Викторовича и показывать это в играх. А сейчас смотришь, прошло 3,5 года, и я единственный футболист, кто был при Романе Шаронове. Как все меняется и летит время.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. 34-летний вратарь играет с казанском клубе с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитает до лета 2023 года

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-nikogda-ne-sdavaysya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

26%

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23%

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19%

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обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Юрий Дюпин
ФК Рубин (Казань)
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