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Сегодня, 16:39

Дзагоев оценил свой сезон в «Рубине» и шансы вернуться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев оценил свой сезон в составе клуба, который ведет борьбу за возвращение в РПЛ.

«В целом положительно оцениваю. За сезон было одно небольшое повреждение, сейчас восстановился и уже набрал хорошие кондиции. Так что готов помогать команде. Уверенность в выходе РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже две победы подряд. Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял. Думаю, все получится», — приводит слова Дзагоева Sport24.

29 апреля «Рубин» сыграет против «СКА-Хабаровск» в рамках 29-го тура Первой лиги. Казанцы с 53 очками занимают 2-е место. Лидирует — «Балтика» (57 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-dzagoyev-otsenil-svoy-sezon-v-rubine-i-shansy-vernutsya-v-rpl
Алан Дзагоев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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