Дзагоев — о восстановлении: «Дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о процессе восстановления после физических нагрузок.

«Нагрузки переношу хорошо. Процедуры со сменой холода и тепла, вечером ванны с магниевыми солями — все это поддерживаю каждый день. Еще дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра тоже. Единственное, чуть-чуть корректируем тренировочный процесс — за три дня до игры после тяжелой тренировки еще делаю серьезную работу на силу ног. На следующий день — только велосипед 20 минут и силу верха, плюс стретчинг. Тогда к матчу подхожу в оптимальных кондициях», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за «Рубин» 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.