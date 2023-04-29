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Сегодня, 16:35

Дзагоев — о восстановлении: «Дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о процессе восстановления после физических нагрузок.

«Нагрузки переношу хорошо. Процедуры со сменой холода и тепла, вечером ванны с магниевыми солями — все это поддерживаю каждый день. Еще дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра тоже. Единственное, чуть-чуть корректируем тренировочный процесс — за три дня до игры после тяжелой тренировки еще делаю серьезную работу на силу ног. На следующий день — только велосипед 20 минут и силу верха, плюс стретчинг. Тогда к матчу подхожу в оптимальных кондициях», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за «Рубин» 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-dykhatelnaya-gimnastika-na-noch-inogda-i-s-utra-dzagoyev-o-vosstanovlenii-i-o-tom-kak-sledit-za-zdorovyem
Алан Дзагоев
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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