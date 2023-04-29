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Сегодня, 18:00

Дзагоев: «У Дзюбы никогда не было проблем с чувством юмора. Он никогда не затыкался»

Алина Савинова
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Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал об участии в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###», ведущими которого являются Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.

«Когда Леонид Викторович позвонил, отказать я ему не смог. Сказали, что все будет по-доброму (смеется). Не мне судить, но вроде как зашло. С ребятами в команде поугарали — я не против посмеяться над собой. У Дзюбы никогда не было проблем с чувством юмора. Он всегда любил поговорить, никогда не затыкался», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

Ранее футболист высказался работе под руководством главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-dzyuba-nikogda-ne-zatykalsya-ne-imel-problem-s-chuvstvom-yumora-dzagoyev-o-skandalnom-shou-artema-i-slutskogo
Алан Дзагоев
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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