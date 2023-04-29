Дзагоев — о Рахимове в «Рубине»: «Мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Когда он пришел, сразу изменилась интенсивность тренировок. Для меня в этом плане ничего нового — мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно. Как тренируешься, так и играешь. Времени пока немного прошло, но акценты расставлены: играть быстро, в одно касание, пас ради паса», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

Рахимов возглавил казанский клуб в апреле, сменив на посту Юрия Уткульбаева. На данный момент «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 53 очка.