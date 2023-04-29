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Сегодня, 17:02

Дзагоев — о Рахимове в «Рубине»: «Мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Когда он пришел, сразу изменилась интенсивность тренировок. Для меня в этом плане ничего нового — мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно. Как тренируешься, так и играешь. Времени пока немного прошло, но акценты расставлены: играть быстро, в одно касание, пас ради паса», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

Рахимов возглавил казанский клуб в апреле, сменив на посту Юрия Уткульбаева. На данный момент «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 53 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-dzagoyev-o-rakhimove-v-rubine-nravitsya-chto-on-trebuyet-aktsenty-igrat-bystro-v-odno-kasaniye-pas-radi-pasa
Алан Дзагоев
Рашид Рахимов
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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