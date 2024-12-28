Джанашия: «Балтика» всегда должна играть в РПЛ»

Экс-нападающий «Балтики» Заза Джанашия оценил успехи калининградского клуба в МЕЛБЕТ-Первой Лиге.

— Я продолжаю следить за «Балтикой». Смотрел за ее успехами в прошлом сезоне.

— Калининградцы — главные претенденты на выход в РПЛ?

— «Балтика» всегда должна играть в РПЛ. Народ в Калининграде любит футбол, всегда много людей ходит на стадион. Жаль, что «Балтика» сейчас не играет в РПЛ, а в первом дивизионе это лучшая команда. Плохо, что они вылетели, но в следующем сезоне они должны вернуться, — сказал Джанашия Metaratings.ru.

Команда под руководством Андрея Талалаева занимает первое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой Лиги после 21 тура. Калининградцы набрали 45 очков.