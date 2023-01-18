Эдуард Сафонов — новый спортивный директор «Рубина»

«Рубин» объявил о назначении Эдуарда Сафонова на пост спортивного директора команды, сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее «СЭ» сообщал, что Сафонов близок к назначению на этот пост.

С 2003 по 2005 год он работал техническим директором «Рубина», с 2017 по 2020 год — тренером-консультантом «Оренбурга».

В 2021-2022 гг. — заместитель генерального директора по спортивным вопросам, затем стал генеральным директором ФК «Кубань».

«Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.