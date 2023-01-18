Эдуард Сафонов.

Сегодня, 18:23
«Рубин» объявил о назначении Эдуарда Сафонова на пост спортивного директора команды, сообщает пресс-служба казанцев.
Ранее «СЭ» сообщал, что Сафонов близок к назначению на этот пост.
С 2003 по 2005 год он работал техническим директором «Рубина», с 2017 по 2020 год — тренером-консультантом «Оренбурга».
В 2021-2022 гг. — заместитель генерального директора по спортивным вопросам, затем стал генеральным директором ФК «Кубань».
«Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования