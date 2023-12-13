Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:10

Экс-директора «Чайки» приговорили к штрафу в 1,8 миллиона рублей за подкуп арбитров

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна признали виновным по делу о подкупе футбольных арбитров, сообщает ТАСС.

Баяна оштрафовали на 1,8 миллиона рублей. Его признали виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре.

В ноябре сообщалось, что прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки».

Дело рассматривалось с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей за то, чтобы они отступили от объективного судейства и создали условия для выигрыша «Чайки».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Калешин: «Если «Алания» займет первое место в ФНЛ, то вопрос со стадионом решится сам собой»