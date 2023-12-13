Экс-директора «Чайки» приговорили к штрафу в 1,8 миллиона рублей за подкуп арбитров

Бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна признали виновным по делу о подкупе футбольных арбитров, сообщает ТАСС.

Баяна оштрафовали на 1,8 миллиона рублей. Его признали виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре.

В ноябре сообщалось, что прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки».

Дело рассматривалось с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей за то, чтобы они отступили от объективного судейства и создали условия для выигрыша «Чайки».