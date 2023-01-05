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Сегодня, 13:38

Экс-футболист «МЮ» Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за 500 тысяч долларов

Алина Савинова
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как ему предлагали деньги за то, чтобы «Носта» сдала матч.

«Деньги — это хорошо, но они могут с тобой злую шутку сыграть. Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».

Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают, кто берет, кто — нет. Просто в открытую не говорят. Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы", — приводит слова Канчельскиса matchtv.ru.

— От «Кубани» большая сумма была?

— 500 тысяч долларов, — добавил специалист.

С 2007 года 53-летний специалист занимал должность генерального директора новотроицкой «Носты». В качестве главного тренера он работал в таких российских клубах, как «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», «Волга» и «Солярис».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1749173_Prijehali_iz_Kubani_i_predlozhili_denezhku_za_sdachu_matcha__500_tysach_dollarov__Kanchelskis?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Носта
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