Экс-футболист «Сочи» Терехов может перейти в «Химки»

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов близок к переходу в «Химки», сообщает «РБ Спорт».

По окончании прошлого сезона у 33-летнего футболиста истек контракт с сочинской командой. «Сочи» сделал защитнику предложение, однако тот отказался продлевать соглашение. Сообщалось, что у Терехова имелись варианты в РПЛ, в частности к игроку проявлял интерес ЦСКА.

По информации источника, футболист с большой долей вероятности перейдет в «Химки», за которые уже выступал в сезоне-2010. Тогда он провел 11 матчей в составе подмосковной команды и отметился 1 результативной передачей. В минувшем сезоне на счету защитника 3 голевые передачи в 27 играх чемпионата России.

По итогам прошлого сезона красно-черные вылетели из РПЛ. На данный момент команда занимает 7-ю строчку в первой лиге, набрав 6 очков.