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Сегодня, 18:43

Экс генеральный директор «Балтики» Волженкин может занять аналогичный пост в «Черноморце»

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Новым генеральным директором новороссийского «Черноморца» может стать Кирилл Волженкин, который ранее работал на той же должности в «Балтике», сообщает Metaratings. 37-летний функционер входит в число трех кандидатов на вакантный пост.

«Общаюсь с рядом клубов, все они из первой лиги», — сказал Волженкин.

Ранее Волженкин занимал должность генерального директора «Балтики», которую покинул в декабре 2023 года. При нем калининградский клуб вышел в РПЛ. 3 июня «Черноморец» объявил о завершении сотрудничества с прежним генеральным директором — Валентином Климко.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Балтика
ФК Черноморец (Новороссийск)
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