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Сегодня, 13:31

Экс-игрок «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в Бразилии

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Зенита» и «Терека» Маурисио может продолжить карьеру в Бразилии. Контракт игрока с «Родиной» истек 1 января 2023 года.

«Вероятно, Маурисио не продолжит карьеру в России, к нему есть интерес со стороны бразильских клубов», — цитирует «РБ Спорт» агента игрока Пьера Фернандеса.

Маурисио выступал за такие российские клубы, как «Терек» (2010-2015) и «Зенит» (2016-2017).

В нынешнем сезоне 33-летний спортсмен провел за «Родину» 9 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-veroyatno-maurisio-ne-ostanetsya-v-rossii-est-interes-iz-brazilii/
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Родина
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