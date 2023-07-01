Экс-нападающий киевского «Динамо» Каргбо прибыл на сбор «Химок»

К «Химкам» на сборе в Саранске присоединился экс-форвард киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо. Об этом информирует Metaratings.ru.

Прошлый сезон 23-летний нападающий провел в словенском «Целе». На данный момент он находится в статусе свободного агента. Отмечается, что вопрос о подписании Каргбо пока не решен, поскольку у подмосковной команды уже максимум легионеров. Для его трансфера необходимо, чтобы кто-то из иностранных игроков покинул команду.

Кроме того, источник сообщает, что нападающий Александр Руденко на данный момент остается в «Химках». Также подмосковный клуб планирует взять в аренду с правом выкупа полузащитника «Локомотива» Илью Берковского, находящегося в команде на просмотре. Еще два хавбека, Петрос Аветисян и Кирилл Фольмер, продолжают работу с красно-черными.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» заняли предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России и вылетели в первую лигу.