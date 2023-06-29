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Сегодня, 19:46

Экс-полузащитник «Арсенала» Ткачев близок к переходу в «Родину»

Алина Савинова
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«Родина» ведет переговоры с экс-полузащитником тульского «Арсенала» Сергеем Ткачевым. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр перед переходом в московскую команду.

Отмечается, что «Родина» ищет крайнего хавбека в связи с тем, что начало сезона из-за травмы пропустит Мухаммад Султонов. Приоритетным вариантом для усиления был полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев, но клуб из Набережных Челнов не захотел расставаться с игроком.

В минувшем сезоне 34-летний Ткачев провел за «Арсенал» 28 матчей в ФНЛ, отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

«Родина» по итогам сезона-2022/23 заняла пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 50 очков в 34 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-sergei-tkachyov-blizok-k-perekhodu-v-rodinu-262444/
Сергей Ткачев
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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