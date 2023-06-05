Экс-полузащитник «Мордовии» Дудиев рассказал, как Семин выдавал премии в конвертах

Экс-полузащитник «Мордовии» Аслан Дудиев вспомнил о выступлении за саранскую команду под руководством Юрия Семина.

«Самые шикарные финансовые условия? В «Мордовии». В тот период, когда команда заняла самое высокое место в своей истории — восьмое. При Юрии Палыче Семине. Для Саранска это был большой успех. Там были шикарные условия. В разы больше, чем получал до. Перед нами поставили цель — оказаться как можно выше в таблице. Под задачу пригласили Палыча. Вот это, конечно, человечище. Уникальный мотиватор. Подбирал такие слова, чтобы нас встряхнуть. Премиальные? Они были хорошими. Помню даже такой случай — хлопнули дома «Краснодар», Палыч, радостный, заходит в раздевалку. Подзывает Коченкова и дает ему конверт. И говорит: «Это от меня лично команде». Мы, конечно, были в шоке. Но командный дух поднимался», — цитирует Дудиева «Чемпионат».

Дудиев выступал за Мордовию с 2014 по 2016 год. В составе саранской команды он провел 51 матч, отметился 1 голом и 7 результативными передачами. На данный момент 32-летний полузащитник является футболистом «Балтики», которая ранее вышла в РПЛ.