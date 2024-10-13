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Сегодня, 14:29

Экс-президент «Торпедо» Савин пробежал марафон после проигранного болельщику спора

Константин Белов
Корреспондент
Ярослав Савин.
Фото из личного архива
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Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с «СЭ» сообщил, что пробежал Московский марафон после проигранного пари с болельщиком московской команды.

«Слово держу. Спор проиграл, поэтому надо выполнять наказание. Только что пробежал Московский марафон. Мужчина должен держать слово», — сказал Савин «СЭ».

В июле 2023 года Савин заключил спор с одним из болельщиков «Торпедо» на встрече с фанатами в «Лужниках». По итогам сезона клуб должен был выйти в РПЛ. «Торпедо» заняло 10-е место в первой лиге.

Московский марафон прошел при поддержке FONBET.

ФК Торпедо (Москва)

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