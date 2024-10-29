Тукманов: «Хочется верить, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал результаты «автозаводцев» в нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Хочется надеяться, что «Торпедо» весь чемпионат пройдет без поражений. Но от проигрыша никто не застрахован. Поражения могут быть случайными или системными. Все будет зависеть от зимней паузы, как команда ее проведет», — приводит слова Тукманова Legalbet.

После 16 туров первой лиги «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. В следующем матче «автозаводцы» примут «Аланию» 2 ноября.