Экс-спортивный директор «Ротора»: «Запустили фейк, обвинили меня в игре на тотализаторе. А Стукалов не заинтересован в правде!»

Бывший спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко готов бороться за защиту своей чести и достоинства в связи с публикацией информации в одном из Telegram-каналов о причинах своего ухода из клуба. Так, ранее сообщалось, что Щербаченко через главного тренера волгоградцев Алексея Стукалова вводил в состав определенных игроков, которые в итоге якобы обеспечивали ему нужный результат.

— Я уже в интервью «СЭ» объяснил причины своего ухода из клуба — взял на себя ответственность за плохой результат. Но то, что написал один из телеграм-каналов, который славится перепечаткой непроверенной информации, никакому логическому объяснению не подлежит. Это уже за гранью.

Это очень громкие обвинения. Рад, что большинство болельщиков и специалистов не верят в этот фейк. Коллеги по тренерскому цеху просят меня довести разбирательство до конца, иначе на моем месте может оказаться любой из них.

Причем никаких доказательств представлено не было. Никакого дела против меня не заведено. Это всего лишь фейковая, грязная информация...

Я очень дорожу той репутацией, которая у меня есть среди волгоградских болельщиков, и не позволю публиковать про меня такие фейки!

Если Стукалов шел со мной в связке, значит, вместе со мной должен нести ответственность. Но это полный бред. Игра на тотализаторе быстро вычисляется.

Не сложно сделать вывод, что этот фейк был запущен лишь для того, чтобы оправдать мое увольнение, так как я пользуюсь большим авторитетом среди болельщиков. Есть подозрение, что эта ложная информация на следующий день повлияла и на увольнение министра спорта, так как я являлся его креатурой.

Что ж, люди достигли своих целей... Естественно, просто так я этого не оставлю!

— Ваши дальнейшие действия?

— Сейчас провожу консультации. Есть пара вариантов, как вывести эту ситуацию на чистую воду. В ближайшее время определюсь с тактикой действий.

— Мы звонили Алексею Стукалову, он пока не готов обсуждать эту тему — до конца первого круга.

— Странная позиция, потому что Стукалов прекрасно знает, что информация, опубликованная в том телеграм-канале, ложь. Значит, он не заинтересован в том, чтобы правда всплыла? Каждый хочет оправдать свои просчеты в работе.

В телеграм-канале написано, что «Ротор» специально проиграл «Алании». Но вообще-то в игре с Владикавказом пенальти не забили два футболиста, приглашенные в команду Стукаловым, — Ахметханов и Максименко. Это его креатура. Тогда где же логика?

Идем дальше. После матча с Нальчиком из состава выведены три игрока, которые сейчас тренируются индивидуально, — Мартусевич, Олейник и Козлов. Но они не были включены в стартовый состав волгоградцев на матч со «Спартаком»! Опять не вяжется?

— А какова позиция клуба?

— В том-то и дело, что клуб никаких мер не предпринимает, так как там все прекрасно знают, что это фейк. При этом считаю, что клуб должен был уже выступить с заявлением о том, что информация в телеграм-канале не соответствует действительности. Иначе вся эта ситуация бросает тень на «Ротор».