Экс-тренер «Шинника» Хомуха заявил о желании вернуться к работе

Бывший главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился планами на будущее.

«Желание вернуться к работе тренера есть, но пока ко мне не поступало соответствующих предложений. У меня уже были варианты в России, я ориентирован на российский рынок. Сейчас возобновились чемпионаты во всех лигах, так что, может, я скоро вернусь к тренерской работе. Все возможно», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

Последним местом работы Хомухи был «Шинник», который он возглавлял с июня по декабрь 2023 года. Он также работал в «Калуге», «Риге», академии ЦСКА и юношеских сборных России.