«Енисей» на своем поле сыграет против «Арсенала» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Арена Енисей» В Красноярске. Начало — в 10:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Енисей» — «Арсенал» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Енисей» набрал 24 очка и идет на 8-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Арсенала» 29 очков и 6-я строчка.

Узнать расписание матчей 19-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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