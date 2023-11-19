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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:00

«Енисей» — «Арсенал»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Енисей» — «Арсенал» пройдет 19 ноября в 10:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Енисей» на своем поле сыграет против «Арсенала» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Арена Енисей» В Красноярске. Начало — в 10:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Енисей» — «Арсенал» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
19 нояб, 10:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
Арсенал Т

«Енисей» набрал 24 очка и идет на 8-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Арсенала» 29 очков и 6-я строчка.

Узнать расписание матчей 19-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Енисей
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