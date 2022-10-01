«Енисей» победил махачкалинское «Динамо» на своем поле

1 октября, 15:00
«Енисей» обыграл махачкалинское «Динамо» на своем поле в матче 12-го тура Первой лиги — 2:0.
В составе красноярцев отличились Александр Ломакин и Анзор Саная.
«Енисей» поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в 12 матчах. «Динамо» занимает седьмую строчку с 18 очками.
В следующем туре «Енисей» встретится на выезде с «Родиной», а «Динамо» примет дома «Уфу». Оба матча пройдут 9 октября.
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Основные источники исследования