«Енисей» победил махачкалинское «Динамо» на своем поле

«Енисей» обыграл махачкалинское «Динамо» на своем поле в матче 12-го тура Первой лиги — 2:0.

В составе красноярцев отличились Александр Ломакин и Анзор Саная.

«Енисей» поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в 12 матчах. «Динамо» занимает седьмую строчку с 18 очками.

В следующем туре «Енисей» встретится на выезде с «Родиной», а «Динамо» примет дома «Уфу». Оба матча пройдут 9 октября.