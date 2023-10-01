Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:57

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Енисей» и вышло на первое место в ФНЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Енисей» в матче 12-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.

Победу гостям принес гол Сердера Сердерова на 84-й минуте встречи.

После этой игры «Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 24 очка. «Енисей» с 14 очками расположился на 11-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
01 окт, 13:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
0:1
Динамо

В другом матче дня «Торпедо» уступило «Ленинградцу» — 2:3.

Московский клуб на данный момент идет на 8-й строчке в таблице ФНЛ (17 очков). У «Ленинградца» 14-я позиция (14 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
01 окт, 13:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:3
Ленинградец

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК Ленинградец
ФК Торпедо (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо»
Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США
В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны
Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евсеев обвинил в поражении «Кубани» яркое солнце