«Енисей» дома обыграл «КАМАЗ»

Сегодня, 13:36
«Енисей» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:0.
Отличились Максим Савельев и Герман Феррейра.
После этого матча «Енисей» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «КАМАЗ» с 20 очками — на 11-й строчке.
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