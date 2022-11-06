«Енисей» на своем поле обыграл «Кубань»

«Енисей» обыграл «Кубань» дома в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1.

В составе хозяев отличились Идрис Умаев и Егор Иванов. Единственный мяч в составе гостей забил Нури Абдоков на 81-й минуте.

«Енисей» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Кубань» находится на 15-м месте (16 очков).

В следующем туре «Кубань» встретится с «Нефтехимиком» на домашнем стадионе, «Енисей» в гостях сыграет с «Рубином».