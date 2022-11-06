«Енисей» на своем поле обыграл «Кубань»

Сегодня, 14:56
«Енисей» обыграл «Кубань» дома в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1.
В составе хозяев отличились Идрис Умаев и Егор Иванов. Единственный мяч в составе гостей забил Нури Абдоков на 81-й минуте.
«Енисей» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Кубань» находится на 15-м месте (16 очков).
В следующем туре «Кубань» встретится с «Нефтехимиком» на домашнем стадионе, «Енисей» в гостях сыграет с «Рубином».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования