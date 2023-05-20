«Енисей» вырвал ничью в матче с «Нефтехимиком»

«Енисей» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 32-го тура первой лиги — 2:2. Встреча прошла в Красноярске.

У «Нефтехимика» голами отметились Игорь Школик и Константин Базелюк. За «Енисей» мячи забили Александр Канаплини и Никита Глушков, который на 90+2-й минуте принес ничью своей команде.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке — 41 очко.

В следующем туре «Енисей» сыграет против «Кубани» 27 мая. «Нефтехимик» встретится с «Уфой» в этот же день.