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Сегодня, 14:59

«Енисей» вырвал ничью в матче с «Нефтехимиком»

Мария Гусева
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«Енисей» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 32-го тура первой лиги — 2:2. Встреча прошла в Красноярске.

У «Нефтехимика» голами отметились Игорь Школик и Константин Базелюк. За «Енисей» мячи забили Александр Канаплини и Никита Глушков, который на 90+2-й минуте принес ничью своей команде.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков. «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке — 41 очко.

В следующем туре «Енисей» сыграет против «Кубани» 27 мая. «Нефтехимик» встретится с «Уфой» в этот же день.

Россия. ФНЛ. 32-й тур
20 мая, 13:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:2
Нефтехимик
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Нефтехимик
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