«Енисей» объявил об уходе главного тренера и спортивного директора

Главный тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная покинули клуб, сообщает пресс-служба красноярцев.

«Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет», — приводит пресс-служба клуба слова директора «Енисея» Дмитрия Федосеева.

Штейнбрехер и Саная работали в «Енисее» с июля этого года. После 20 туров красноярцы с 24 очками занимают десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Кроме того, «Енисей» уступил «Волгарю» (0:1) в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России.