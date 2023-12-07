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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Енисей» объявил об уходе главного тренера и спортивного директора

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная покинули клуб, сообщает пресс-служба красноярцев.

«Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет», — приводит пресс-служба клуба слова директора «Енисея» Дмитрия Федосеева.

Штейнбрехер и Саная работали в «Енисее» с июля этого года. После 20 туров красноярцы с 24 очками занимают десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Кроме того, «Енисей» уступил «Волгарю» (0:1) в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Енисей»
Анзор Саная
Футбол
ФК Енисей
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