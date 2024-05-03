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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:03

«Енисей» подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Тихонова

Алина Савинова
Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Енисей» сделал официальное заявление по поводу дисквалификации главного тренера команды Андрея Тихонова.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей Мелбет-Первой лиги (из них два — условно) за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Клуб не согласен с решением КДК. Мы будем подавать апелляцию», — говорится в заявлении «Енисея».

После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре ФНЛ Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.

По словам Тихонова, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.

Источник: https://t.me/EniseyFC/8637
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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