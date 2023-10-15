«Енисей» показал видео с провокациями бол-боя, на которого игроки набросились после матча с «Химками»

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Пресс-служба «Енисея» опубликовала видео с провокациями со стороны бол-боя в ходе матча 14-го тура Мелбет-Первой лиги против «Химок» (0:1).
Футболисты «Енисея» набросились на бол-боя после финального свистка матча с «Химками». Голкипер красноярцев Евгений Ставер получил красную карточку.
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После игры 25-летний вратарь извинился за свое поведение перед командой и болельщиками.
«Енисей» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги после 14 туров.