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Сегодня, 00:15

«Енисей» получит компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что организатор сборов красноярской команды согласился выплатить компенсацию за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле.

— Мы написали претензию нашему организатору сборов, поскольку договаривались о матче не напрямую с румынским клубом. Нам устно ответили, что претензия принята и будет исполнена. Ждем денежные средства. Когда они придут, тогда можно будет сказать, что компенсация выплачена. Для нас это важный принципиальный вопрос.

— Не знаете, организаторы будут что-то требовать от румын?

— Не знаю. У нас не было прямого контакта с румынами.

«Енисей» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы первой лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/enisej-poluchit-kompensatsiyu-za-otmenenny-j-match-s-rumy-nskim-otselulom/
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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