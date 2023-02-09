«Енисей» сменил отель в Анталье после землетрясений в Турции

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ», есть ли риски отмены третьего сбора команды в Турции из-за землетрясения.

Команда в данный момент проводит сборы в турецкой Анталье.

«Я провел инструктаж, дал инструкции команде. Мы переехали в другой отель после этих событий и попросили изучить футболистов аварийные выходы. Чтобы вещи и паспорта всегда были наготове. В Анталье особо ничего не ощущалось, но никто не знает, где может все случиться в следующий раз. Здесь никакой паники нет, только горе у турецких людей. Мы на данный момент продолжаем тренироваться в штатном режиме», — сказал Ивахов «СЭ».

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.