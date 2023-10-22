«Енисей» обыграл «Сокол» со счетом 5:3 в матче Мелбет-Первой лиги

«Енисей» дома победил «Сокол» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:3.

За победителей дубль оформил Андрей Окладников (13-я и 15-я минуты), еще по голу забили Александр Масловский (32-я), Александр Ломакин (36-я) и Никита Глушков (57-я). У проигравших отличились Данила Ежков, оформивший дубль (45+2-я и 78-я), и Владлен Бабаев (67-я).

«Енисей» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» находится на девятой строчке (19 очков).

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