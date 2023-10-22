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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:00

«Енисей» — «Сокол»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) «Енисей» — «Сокол» началась во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Енисея».
Фото ФК «Енисей»
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22 октября «Енисей» на своем поле в Красноярске примет «Сокол» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье. Игра на стадионе «Арена Енисей» началась в 10.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Енисей» — «Сокол» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Енисей» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» с 19 баллами располагается на 9-й строчке.

В прошлом туре Мелбет-Первой лиги клуб из Саратова сыграл вничью с «Нефтехимиком» (2:2), а красноярцы уступили «Химкам» (0:1).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

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Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Сокол (Саратов)
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ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября