"Енисей" Тихонова одержал первую победу дома, обыграв "Тамбов"

28 августа 2016, 14:53
"Енисей" в домашнем матче 10-го тура ФНЛ обыграл "Тамбов". Для команды Андрея Тихонова это первая победа на своем поле.
Первенство России
ФНЛ
10-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Тамбов" - 2:1 (1:0)
Голы: Алиев, 43 (1:0). Камеш, 78 (2:0). Рыбин, 82 (2:1).
"Енисей": Вавилин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Рожков, Семакин (Иванов, 69), Ланин, Ломакин (Нивалду, 81), Камеш, Алиев, Малоян (Козлов, 81).
"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков, Михалев, Овсиенко, Чернышов (Сорокин, 68), Шевчук, Трусевич, Поярков, Дутов, Алумона (Дорожкин, 73).
Предупреждения: Трусевич, 20. Малоян, 35. Рожков, 40. Чернышов, 64. Шляков, 76. Вавилин, 90+1.
Удаление: Трусевич, 70.
Судья: Сухой (Люберцы).
28 августа. Красноярск. Стадион "Центральный".