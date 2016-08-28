"Енисей" Тихонова одержал первую победу дома, обыграв "Тамбов"

"Енисей" в домашнем матче 10-го тура ФНЛ обыграл "Тамбов". Для команды Андрея Тихонова это первая победа на своем поле.

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10-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Тамбов" - 2:1 (1:0)

Голы: Алиев, 43 (1:0). Камеш, 78 (2:0). Рыбин, 82 (2:1).

"Енисей": Вавилин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Рожков, Семакин (Иванов, 69), Ланин, Ломакин (Нивалду, 81), Камеш, Алиев, Малоян (Козлов, 81).

"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков, Михалев, Овсиенко, Чернышов (Сорокин, 68), Шевчук, Трусевич, Поярков, Дутов, Алумона (Дорожкин, 73).

Предупреждения: Трусевич, 20. Малоян, 35. Рожков, 40. Чернышов, 64. Шляков, 76. Вавилин, 90+1.

Удаление: Трусевич, 70.

Судья: Сухой (Люберцы).

28 августа. Красноярск. Стадион "Центральный".