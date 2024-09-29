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«Енисей» — «Урал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Енисей» сыграет с «Уралом» в первой лиге 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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«Енисей» сыграет с «Уралом» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на «Центральном стадионе» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит — в 10.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Енисей» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров Первой лиги красноярская команда набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с 21 баллом располагается на второй строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 10:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
Урал

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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