«Енисей» сыграет с «Уралом» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на «Центральном стадионе» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит — в 10.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Енисей» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров Первой лиги красноярская команда набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с 21 баллом располагается на второй строчке ФНЛ.

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