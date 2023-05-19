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Сегодня, 10:48

«Енисей» объявил, что получил лицензию для РПЛ: «Еще ближе к мечте!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» в своих соцсетях сообщил, что получил лицензию РФС-1, которая позволяет клубу участвовать в стыковых матчах и РПЛ.

«Еще ближе к мечте! ФК «Енисей» получил лицензию РФС-1, которая позволит нашему клубу сыграть в стыковых матчах и в РПЛ в случае выхода. Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта РФ, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба. Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!» — говорится в заявлении клуба.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 49 очков в 31 матче.

Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
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