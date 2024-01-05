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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:10

«Енисей» ведет переговоры с Уткульбаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев может возглавить «Енисей», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Енисей» ведет переговоры с 54-летним специалистом, но пока договоренностей нет. Отмечается, что клуб также рассматривает кандидатуру Спартака Гогниева, который в 2019-2022 годах тренировал «Аланию», а в начале сезона-2022/23 работал с «Химками». Также сообщалось, что «Енисей» вел переговоры с Дмитрием Кузнецовым, но тот предпочел продлить контракт с медийным футбольным клубом 2DROTS.

После 20 матчей «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/enisei-vedet-peregovory-s-utkulbaevym-321191/
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Юрий Уткульбаев
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