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Сегодня, 11:39

Еремин надеется, что нынешний сезон не станет последним для Низамутдинова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы экс-нападающего «Спартака» Эльдара Низамутдинова, высказался о спортивном долголетии 42-летнего футболиста.

«Он отметился дублем в ворота сборной Медиалиги в матче за сборную звезд ФНЛ в 42 года. В чем его феномен? Генетические особенности, отличная наследственность, которая выразилась в сильную физиологию организма. К тому же, профессиональное отношение к делу. Насколько ему тяжело даются нагрузки? Не думаю, что тяжело, потому что он в этом режиме находится лет с семи. Мне кажется, если лишить его этой нагрузки, то он будет чувствовать дискомфорт. Станет ли этот сезон последним для Низамутдинова? Надеюсь, что нет», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

42-летний Низамутдинов выступает за «Шинник» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-42-letnego-nizamutdinova-nadeyus-chto-etot-sezon-ne-stanet-poslednim-dlya-eldara-311332/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Эльдар Низамутдинов
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