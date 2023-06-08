Евгений Калешин поделился мнением о владельце «Акрона» Морозове

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о подходе к футболу владельца этого частного клуба Павла Морозова и о причинах резкой популярности «Акрона» после успешного выступления в Кубке России.

— Для вас стало полной неожиданностью, что «Акрон» в этом Кубке превратился в «народную» команду? У вас есть этому объяснение?

— Не ожидал такой реакции! Возможно, это потому, что клуб молодой и очень скромный. Все работящие — весь персонал, а не только игроки и тренерский штаб. Президент (Павел Морозов. — Прим. И. Р.) достойный — лояльный, деликатный. Видно, что он любит команду. Клуб наполнен такими людьми. Возможно, и болельщики такие. Подобное притягивает подобное. И этот маленький клуб обыграл таких грандов! Мне кажется, против «Спартака» всегда все хотят сыграть хорошо. Если «Спартак» проигрывает маленькому клубу, это гремит на всю страну. Маленькая команда смогла навязать честную борьбу большим клубам.

— Я познакомился с Павлом Морозовым в Калифорнии на стажировке в клубах НХЛ и МЛС со студентами московской бизнес-школы RMA. Он тоже мне говорил о своем желании изменить многое в нашем футболе. Про эту же антисистему, только немного другими словами.

— Это чувствуется! Да, это и тормозит команду, потому что такой человек мог бы подключать свои ресурсы — знакомства, связи, давление. Но Морозов этого принципиально не делает. Зато он хочет возродить былую славу Академии Коноплева — что о многом говорит. Будут перестелены поля, есть идеи насчет стадиона.

Есть одна история про садовника, которую пересказывал Бьелса. Есть два вида садовников, которые идут по саду. Один идет к выходу по диагонали, а другой — по периметру. Тот, который идет по диагонали, придет первым. Но он потопчет цветы. Тот, который идет по периметру, будет идти дольше, но он сохранит цветы в неприкосновенности. Морозов — это садовник, который идет по периметру. Таких людей мало. Галицкого можно вспомнить разве что. Это вызывает уважение.