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Сегодня, 11:00

Евгений Калешин: «Знаю, что в программе у Слуцкого еще планируются Трефилов, Алекно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» поделился впечатлениями от интервью Леониду Слуцкому в программе «Коммент. Тренер».

— Благодарен Леониду Викторовичу, что он за это взялся. Когда тренер задает вопросы тренеру, это совершенно другой диалог. Слуцкий может раскрыть любого тренера. Естественно, он провоцировал меня на какие-то вещи. Но это был живой разговор! Слуцкий не мешает, при этом соблюдает тренерскую этику. Потому что журналист нечаянно может перейти какую-то грань.

Я все эти интервью посмотрел. Знаю, что планируются еще тренеры не из футбола — Трефилов, Алекно. Вот если бы это сохранить и отправить на соответствующие кафедры, то необязательно тренера приглашать. В этих интервью многие вещи говорятся, о которых не знают болельщики, молодые тренеры. Это очень полезная передача. Надо, чтобы этот проект продолжался, — сказал «СЭ» Калешин.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»

ФК Акрон
Евгений Калешин
Леонид Слуцкий
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