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Сегодня, 13:00

Калешин — о том, как проводит время помимо футбола: «Сейчас читаю «Братьев Карамазовых» и Библию»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как проводит время помимо футбола.

— Что вы читаете о футболе и вообще?

— О футболе у меня огромная библиотека. В основном это иностранная литература. На русском языке хорошей литературы мало. Сейчас читаю «Братьев Карамазовых» и Библию. В такие времена надо читать что-то духовное.

— Когда все успеваете? Тренерская профессия — это 24/7, смотрите все интервью зарубежных тренеров, читаете Достоевского и Библию.

— Если сможете оторваться от экранов телефона, Telegram-каналов — у вас будет куча времени! Как только залипаешь на телефон — ни на что времени не хватает! Вечерком послушаешь что-нибудь полезное для души, почитаешь. У меня была отдельно Библия, а отдельно — Евангелие. Решил купить, чтобы все вместе было. Можно по дням читать. Один день — одно, другой — другое. Я сейчас, кроме тренажерного зала три раза в неделю, больше вообще никуда не хожу. Нет свободного времени.

— Английским свободно владеете?

— Когда плотно говорю — все нормально. Сейчас с одним игроком переговоры вели на английском. Читаю, понимаю вообще хорошо. Сложности возникают, когда интервью коренных англичан слушаешь. А Почеттино, Гвардиола, Клопп на английском говорят, как я.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»

ФК Акрон
Евгений Калешин
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