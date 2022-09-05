Евгений Калешин возглавил «Акрон»

5 сентября, 12:19
Евгений Калешин назначен на пост главного тренера «Акрона».
Как сообщает пресс-служба клуба, 44-летний специалист завтра проведет первую тренировку команды. В тренерский штаб войдут Михаил Семенов и Шалва Керашвили.
Свои первые тренерские шаги Калешин делал во второй команде «Краснодара», также он работал в системе «Кубани» и в местном «Урожае».
С января 2019 года по октябрь 2021 года специалист возглавлял калининградскую «Балтику», а в весенней части прошлого сезона работал главным тренером в «Твери».
4 сентября «Акрон» объявил об отставке Виталия Панова с поста главного тренера. Специалист возглавлял тольяттинский клуб с марта 2022 года.