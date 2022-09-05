Евгений Калешин возглавил «Акрон»

Евгений Калешин назначен на пост главного тренера «Акрона».

Как сообщает пресс-служба клуба, 44-летний специалист завтра проведет первую тренировку команды. В тренерский штаб войдут Михаил Семенов и Шалва Керашвили.

Свои первые тренерские шаги Калешин делал во второй команде «Краснодара», также он работал в системе «Кубани» и в местном «Урожае».

С января 2019 года по октябрь 2021 года специалист возглавлял калининградскую «Балтику», а в весенней части прошлого сезона работал главным тренером в «Твери».

4 сентября «Акрон» объявил об отставке Виталия Панова с поста главного тренера. Специалист возглавлял тольяттинский клуб с марта 2022 года.