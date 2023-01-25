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Сегодня, 10:30

Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Соколов.
Фото ФК «Шинник»
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заметил, что у него нет серьезных претензий к судьям в первой лиге.

— Можете назвать самого талантливого молодого игрока первой лиги в этом сезоне?

— Соколов.

— Игрок группы атаки «Шинника», который забил победный гол «Рубину»?

 — Все верно. У этого парня большой потенциал. Он будет играть в премьер-лиге.

— Что для вас как для тренера самое сложное в первой лиге?

— Что вы вкладываете в свой вопрос?

— Переезды, перелеты, уровень игроков, судейство...

— Считаю, лига пошла навстречу клубам. Имею в виду прежде всего календарь. Мы работаем в недельном цикле. Тренировочный процесс наладился, успеваем восстанавливаться. Так что тут все хорошо.

— Логистика?

— Да все нормально. «Шинник» всегда добирался на автобусе до Москвы, а оттуда уже летел в другие города. Пока мы еще не столкнулись с южными городами, но и это, думаю, не станет проблемой.

— Как судят в первой лиге?

— Да каких-то серьезных вопросов к арбитрам нет. Они тоже люди, имеют право на ошибку. В матче с «Арсеналом» у нас удалили игрока. А потом ЭСК признала, что судья ошибся. Ну что поделать... Человеческий фактор. Мы в «Шиннике» к арбитрам относимся ровно.

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
Вадим Евсеев
ФК Шинник
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