Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге

Сегодня, 10:30
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заметил, что у него нет серьезных претензий к судьям в первой лиге.
— Можете назвать самого талантливого молодого игрока первой лиги в этом сезоне?
— Соколов.
— Игрок группы атаки «Шинника», который забил победный гол «Рубину»?
— Все верно. У этого парня большой потенциал. Он будет играть в премьер-лиге.
— Что для вас как для тренера самое сложное в первой лиге?
— Что вы вкладываете в свой вопрос?
— Переезды, перелеты, уровень игроков, судейство...
— Считаю, лига пошла навстречу клубам. Имею в виду прежде всего календарь. Мы работаем в недельном цикле. Тренировочный процесс наладился, успеваем восстанавливаться. Так что тут все хорошо.
— Логистика?
— Да все нормально. «Шинник» всегда добирался на автобусе до Москвы, а оттуда уже летел в другие города. Пока мы еще не столкнулись с южными городами, но и это, думаю, не станет проблемой.
— Как судят в первой лиге?
— Да каких-то серьезных вопросов к арбитрам нет. Они тоже люди, имеют право на ошибку. В матче с «Арсеналом» у нас удалили игрока. А потом ЭСК признала, что судья ошибся. Ну что поделать... Человеческий фактор. Мы в «Шиннике» к арбитрам относимся ровно.