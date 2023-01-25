Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:15

Евсеев обозначил задачи «Шинника»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что его команде по-прежнему надо решить задачу по сохранению прописки в первой лиге.

— В феврале 2020 года вы говорили, что, работая в ивановском «Текстильщике», постарались применить на практике идеи Гвардиолы, и в целом у вас получилось. В «Шиннике» чьи-то тренерские наработки воплощаете в жизнь?

— Использую свои идеи. Сейчас другая ситуация. Когда я работал в «Текстильщике», там не было задач. Поэтому у меня имелся маневр для тренерских экспериментов. В «Шиннике» нам надо было сначала выйти в первую лигу, а сейчас — не вылететь из нее. Но это не говорит о том, что я не смотрю чемпионат мира или чемпионат Англии. Конечно, слежу. Но сейчас прежде всего нам нужно сохранить прописку в первой лиге.

— Не вылететь? Но вы отстаете от четвертого места всего на шесть очков. Неужели аппетит не приходит во время еды?

 — Чтобы решать высокие задачи, нужна заинтересованность руководителей не только на словах, но и на деле. А пока нам надо прежде всего думать о том, как остаться в этой лиге. У нас просто-напросто нет финансовых возможностей, чтобы решать задачу по прямому повышению в классе или попаданию в четверку. Да даже в десятку, несмотря на то что мы сейчас девятые.

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева

Вадим Евсеев
ФК Шинник
0
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Рубине» рассказали о будущем Уткульбаева

Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге