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Сегодня, 11:48

Евсеев о драке игроков «Шинника» с украинской командой: «Горжусь вами! Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор»

Евсеев обратился к «Шиннику» по поводу драки с украинскими футболистами «Миная»
Виктория Кравченко
Вадим Евсеев.
Фото Виталий Тимкив
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев перед тренировкой пообщался с игроками команды по поводу драки с украинскими футболистами «Миная».

«С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», — сказал Евсеев на видео пресс-службы «Шинника».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция), где команды проводили тренировочные сборы.

Клуб из Ярославля занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 20 туров.

Вадим Евсеев
ФК Шинник
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