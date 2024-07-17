Евсеев рассказал, что готов сейчас возглавить команду

Бывший главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что думает о своем будущем.

«Главное, чтобы было предложение. Вот и все. Я в поиске, рассматриваю имеющиеся на руках варианты с работой. Несколько лет назад я пошел в «Шинник», который тогда играл во Второй лиге, хотя работать в этом дивизионе никому не интересно.

Вывел команду в Первую лигу, и сразу выстроилась очередь из людей, которые хотели потренировать команду. Если ты хорошо работаешь, то тебя заметят. Так и получилось в моем случае», — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань», которую он возглавлял с сентября 2023-го по апрель 2024 года.