Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 06:08

Евсеев рассказал, что готов сейчас возглавить команду

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что думает о своем будущем.

«Главное, чтобы было предложение. Вот и все. Я в поиске, рассматриваю имеющиеся на руках варианты с работой. Несколько лет назад я пошел в «Шинник», который тогда играл во Второй лиге, хотя работать в этом дивизионе никому не интересно.

Вывел команду в Первую лигу, и сразу выстроилась очередь из людей, которые хотели потренировать команду. Если ты хорошо работаешь, то тебя заметят. Так и получилось в моем случае», — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань», которую он возглавлял с сентября 2023-го по апрель 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
0
Читайте также
Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы
Врач развеяла распространенные мифы о сахаре
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия
В Союзе дачников рассказали о полезных свойствах чистотела
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Балтика» подписала контракт с экс-защитником «Ростова» Терентьевым