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Мелбет-Первая Лига

10 апреля, 12:20

Евсеева требуют допросить по делу о нападении в Астрахани

Алина Савинова
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Гособвинение просит Кировский суд Астрахани допросить потерпевших представителей клуба «Ленинградец», включая главного тренера Вадима Евсеева, по делу о нападении на них.

17 ноября в Астрахани после матча «Ленинградца» с местным «Волгарем» на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали двое молодых людей. Главному тренеру брызнули в глаза перцовым баллончиком, а его ассистенту порезали лицо ножом. 2 апреля Кировский районный суд Астрахани начал рассмотрение дела о нападении.

«Будет ходатайство о необходимости обеспечения допроса тех потерпевших и свидетелей, которые проживают за пределами Астраханской области посредством видео-конференц-связи, соответственно, в ближайших к месту их регистрации и жительства судах», — приводит ТАСС слова представительницы гособвинения.

Адвокат подсудимого поддержал данное ходатайство, указав на то, что «к потерпевшим есть ряд вопросов».

Отмечается, что подсудимый не признает свою вину. Второй фигурант дела в настоящее время находится в зоне СВО — уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство.

В суде в четверг было зачитано, что подсудимый явился с повинной, порез на щеке у одного из пострадавших расценивается как легкий вред здоровью, а нанесенный вред двум другим потерпевшим медицинской оценке не подлежит. Следующее заседание суда состоится 24 апреля.

Евсеев возглавляет «Ленинградец» с конца сентября. Команда выступает во второй лиге. Контракт с бывшим футболистом сборной России был заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.

Источник: ТАСС
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Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец
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