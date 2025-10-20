Видео
20 октября, 22:45

«Факел» одержал самую крупную победу с 2022 года

Победа над «Ротором» (4:0) стала крупнейшей для «Факела» за последние три года. Это лучший результат с 16 апреля 2022 года, когда воронежцы разгромили «Текстильщик» со счетом 5:0 в гостях. После этого тура «огнеопасные» лидируют в Первой лиге с отрывом в 4 очка от костромского «Спартака» — 33 против 29.

«Конечно, я помню ту победу над «Текстильщиком». Очень здорово, что мы одержали крупную победу. Приятно, когда мячи находят путь в ворота. Это добавляет уверенности. И сегодня у нас многое получалось. Но обольщаться не надо, впереди очень много работы. Мы будем только прибавлять. Отдельно поблагодарю наших болельщиков. Такая заполняемость стадиона вечером понедельника — это очень круто. Наша общая победа», — приводит пресс-служба «Факела» слова главного тренера Олега Василенко.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
4:0
Ротор
3

  • Кариока_двойка.

    Норма голов Шалимова за 6 матчей.

    21.10.2025

  • Haiaxi

    Это уже веселее, чем 1-0

    20.10.2025

  • shpasic

    на багаже Шалимова

    20.10.2025

    Первая лига
    ФК Факел (Воронеж)
